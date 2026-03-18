Форвард СКА Бландизи: Ларионов каждый вечер смотрит футбол

Форвард СКА Джозеф Бландизи заявил, что главный тренер команды Игорь Ларионов каждый вечер смотрит футбол, чтобы привнести что-то новое в тренировочный процесс команды.

– Как вам работается под руководством Игоря Ларионова, легенды мирового хоккея?
– Для меня это честь. Надо ценить то, что у тебя есть возможность учиться у легенды. Поэтому стараюсь впитывать всю информацию. Он даёт много советов и рассказывает истории из своей богатой карьеры. Так что это преимущество для игроков нашей команды.

– Ларионов часто вспоминает о своей карьере?
– Да, он считает, что тот опыт, который он получил, поможет нам. Некоторые тренеры могут держать что-то в секрете, а он хочет делиться с нами своими знаниями.

– Ларионов ещё много говорит про футбол…
– Да, Ларионов смотрит футбол каждый вечер. И он старается перенести эти знания и на лёд тоже – меняет упражнения на тренировках и модель игры. Думаю, что он хочет комбинировать футбол и хоккей, и в принципе это сейчас даёт результат, — цитирует Бландизи «РБ Спорт».

