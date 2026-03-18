ХК «Спартак» расторг контракт с Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств

Хоккейный клуб «Спартак» принял решение о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой. Как сообщает пресс-служба клуба, это решение принято в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

В текущем сезоне на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх по хоккею в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.