Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Ружички отреагировал на расторжение контракта с хоккеистом со стороны «Спартака»

Комментарии

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего «Спартака» Адама Ружички, прокомментировал расторжение контракта с хоккеистом со стороны московского клуба.

«Мы будем действовать в соответствии с регламентом КХЛ», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером красно-белых в регулярном чемпионате и плей-офф. 26-летний словак набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

В текущем сезоне на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.

Материалы по теме
Официально
ХК «Спартак» расторг контракт с Ружичкой в связи с нарушением контрактных обязательств
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android