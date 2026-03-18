Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Профессионал с большой буквы и просто красавчик». Гомоляко — о Шарипзянове

Комментарии

Бывший спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко высоко оценил игру и лидерские качества капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, который установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку.

«Шарипзянов у меня ассоциируется в первую очередь с трудолюбием и работоспособностью. Я следил за Дамиром всю его карьеру, начиная с Нижнекамска, и видел, как он отдаётся игре и любит хоккей. Это профессионал с большой буквы, в котором всё сошлось — и катание, и самоотверженность в обороне, и хороший бросок, и умение подключаться к атаке, ведь это тоже надо уметь и понимать, когда и в какой момент это делать. Плюс его набросы от синей линии на подставление, поэтому он просто красавчик», — цитирует Гомоляко Metaratings.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android