«Профессионал с большой буквы и просто красавчик». Гомоляко — о Шарипзянове

Бывший спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко высоко оценил игру и лидерские качества капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, который установил новый рекорд КХЛ по очкам для защитников за одну регулярку.

«Шарипзянов у меня ассоциируется в первую очередь с трудолюбием и работоспособностью. Я следил за Дамиром всю его карьеру, начиная с Нижнекамска, и видел, как он отдаётся игре и любит хоккей. Это профессионал с большой буквы, в котором всё сошлось — и катание, и самоотверженность в обороне, и хороший бросок, и умение подключаться к атаке, ведь это тоже надо уметь и понимать, когда и в какой момент это делать. Плюс его набросы от синей линии на подставление, поэтому он просто красавчик», — цитирует Гомоляко Metaratings.