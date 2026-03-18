Федерация хоккея Венгрии не обсуждала с ФХР возможное участие в Кубке Первого канала

Федерация хоккея Венгрии не обсуждала с коллегами из России вопрос проведения товарищеских матчей и участия в Кубке Первого канала.

— Недавно Роман Ротенберг заявил, что сборная Венгрии может быть приглашена на Кубок Первого канала. Было ли общение по этому вопросу?

— Нет, мы с ними не разговаривали, — цитирует представителя венгерской федерации Odds.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что сборные Словакии и Венгрии получили приглашение к участию в Кубке Первого канала.