Ассоциация игроков НХЛ поздравила Сергея Бобровского с 800-м матчем в лиге

Ассоциация игроков НХЛ на своей странице в социальной сети Х поздравила российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с 800-м матчем в лиге.

«Сергей Бобровский прошёл путь от незадрафтованного игрока до 18-го вратаря в истории НХЛ, сыгравшего 800 матчей в НХЛ за карьеру, поздравляем!» — сказано в сообщении.

Напомним, Сергей вышел на чистое 18-е место по матчам в НХЛ среди всех вратарей, обойдя Николая Хабибулина. Следующей целью россиянина является показатель Хэрри Ламли (803).

Отметим, среди действующих голкиперов больше матчей только у Джонатана Куика (826). Рекордсменом Национальной хоккейной лиги является Мартин Бродо (1266).