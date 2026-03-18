Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ассоциация игроков НХЛ поздравила Сергея Бобровского с 800-м матчем в лиге

Ассоциация игроков НХЛ на своей странице в социальной сети Х поздравила российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с 800-м матчем в лиге.

«Сергей Бобровский прошёл путь от незадрафтованного игрока до 18-го вратаря в истории НХЛ, сыгравшего 800 матчей в НХЛ за карьеру, поздравляем!» — сказано в сообщении.

Напомним, Сергей вышел на чистое 18-е место по матчам в НХЛ среди всех вратарей, обойдя Николая Хабибулина. Следующей целью россиянина является показатель Хэрри Ламли (803).

Отметим, среди действующих голкиперов больше матчей только у Джонатана Куика (826). Рекордсменом Национальной хоккейной лиги является Мартин Бродо (1266).

