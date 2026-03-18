Генменеджер «Эдмонтона» допустил возвращение Драйзайтля к концу регулярки НХЛ

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн допустил возвращение нападающего канадского клуба Леона Драйзайтля к концу регулярки НХЛ.

«Если всё пойдёт по плану, он должен вернуться к концу регулярного сезона. Операция не потребуется», — приводит слова Боумана инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на четвёртой минуте встречи с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) немецкий нападающий открыл счёт, реализовав большинство. В конце своей следующей смены Драйзайтль получил повреждение после силового приёма форварда «Предаторз» Оззи Висблатта у борта.

Ранее сообщалось, что нападающий выбыл до конца сезона.

На счету Драйзайтля 97 очков в 65 играх в текущем сезоне — 35 голов и 62 результативные передачи.