«Металлург» установил новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат КХЛ

В эти минуты в Челябинске проходит матч Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Идёт первый период, счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5)     2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5)     2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода первую шайбу «Металлурга» в игре забросил Владимир Ткачёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, шайба Ткачёва стала 250-й для «Металлурга» в регулярке сезона-2025/2026. Уральцы установили новый рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Предыдущее лучшее достижение было установлено СКА в сезоне-2016/2017 — 249 шайб.

