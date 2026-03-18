Сибирь – СКА, результат матча 18 марта 2026 года, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

СКА пропустил четыре шайбы и проиграл в гостях «Сибири»
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

18 марта 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Федотов (Гордеев, Талалуев) – 08:29 (5x4)     2:0 Талалуев (Локтионов) – 22:40 (5x5)     2:1 Голдобин (Савиков, Хайруллин) – 30:22 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Приски) – 45:36 (5x4)     4:1 Абрамов – 57:35 (en)    

На девятой минуте первого периода Илья Федотов открыл счёт во встрече. На третьей минуте второго периода Илья Талалуев удвоил преимущество «Сибири». В середине периода форвард СКА Николай Голдобин одну шайбу отыграл. На шестой минуте третьего периода Антон Косолапов сделал счёт 3:1 в пользу сибиряков. В конце игры Михаил Абрамов установил окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Барыс» 20 марта. СКА в этот же день встретится дома с «Шанхайскими Драконами».

