СКА пропустил четыре шайбы и проиграл в гостях «Сибири»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На девятой минуте первого периода Илья Федотов открыл счёт во встрече. На третьей минуте второго периода Илья Талалуев удвоил преимущество «Сибири». В середине периода форвард СКА Николай Голдобин одну шайбу отыграл. На шестой минуте третьего периода Антон Косолапов сделал счёт 3:1 в пользу сибиряков. В конце игры Михаил Абрамов установил окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Барыс» 20 марта. СКА в этот же день встретится дома с «Шанхайскими Драконами».