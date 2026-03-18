НХЛ не получала от сборных заявлений о бойкоте из-за возможного участия России в КМ

В руководстве Национальной хоккейной лиги заявили, что не получали официальных заявлений о бойкоте со стороны каких-либо стран из-за возможного участия национальной команды России в Кубке мира. Об этом сообщил журналист Эрик Энджелс на своей странице в социальной сети Х.

«Гэри Беттмэн и Билл Дэйли заявили, что не получали никаких официальных заявлений об отказе от участия от каких-либо потенциальных стран-участниц чемпионата мира, если России будет разрешено сыграть. Хотя Дейли и сказал: «Мы знаем, что они чувствуют», — написал Энджелс.

В Кубке мира примут участие восемь сборных. Игры турнира пройдут в Канаде и Чехии. Российские хоккеисты с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

