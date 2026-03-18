В НХЛ рассказали о главном условии, при котором сборная России примет участие в Кубке мира
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о главном условии, при котором сборная России примет участие в Кубке мира — 2028.

«Без окончания конфликта России и Украины сборная, вероятно, не сможет участвовать в Кубке мира 2028 года. Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами относительно участия России. Они примут участие, если произойдут определённые события. А если определённых событий не произойдёт, они, скорее всего, не будут участвовать», — приводит слова Дэйли журналист Эрик Энджелс на своей странице в социальной сети Х.

В Кубке мира примут участие восемь сборных. Игры турнира пройдут в Канаде и Чехии. Российские хоккеисты с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

