«Кузнецким Медведям» засчитано техническое поражение в матче с МХК «Молот» 15 марта, сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги. В матче «Молот» победил по буллитам со счётом 5:4.

«В протоколе матча № 1114 регулярного чемпионата OLIMPBET МХЛ «Кузнецкие Медведи» − МХК «Молот», состоявшегося 15 марта 2026 года, зафиксирован факт участия игрока «Кузнецких Медведей», который отсутствовал в заявочном листе команды на матч.

В связи с нарушением клубом пункта 7 статьи 60 спортивного регламента МХЛ лига приняла решение аннулировать результат матча и засчитать «Кузнецким Медведям» техническое поражение», — сказано в сообщении МХЛ.

«Кузнецкие Медведи» занимают последнее, девятое место, в таблице Золотого дивизиона Восточной конференции.