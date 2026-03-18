«Кузнецким Медведям» засчитано техническое поражение в матче с МХК «Молот»
«Кузнецким Медведям» засчитано техническое поражение в матче с МХК «Молот» 15 марта, сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги. В матче «Молот» победил по буллитам со счётом 5:4.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
15 марта 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
4 : 5
Б
МХК Молот
Пермь
0:1 Калашник (Федяев) – 05:22 (5x3) 1:1 Крюков (Торопцев, Попов) – 21:37 (5x5) 2:1 Попов (Торопцев, Петров) – 26:22 (5x5) 3:1 Богданов (Галочкин, Герасимов) – 28:36 (5x5) 3:2 Федяев (Башинский) – 36:18 (5x5) 3:3 Спиридонов (Ужва, Макаров) – 38:29 (5x4) 3:4 Степанов (Комаров) – 50:44 (5x5) 4:4 Воронин (Герасимов) – 59:12 (5x5) 4:5 Спиридонов – 65:00
«В протоколе матча № 1114 регулярного чемпионата OLIMPBET МХЛ «Кузнецкие Медведи» − МХК «Молот», состоявшегося 15 марта 2026 года, зафиксирован факт участия игрока «Кузнецких Медведей», который отсутствовал в заявочном листе команды на матч.
В связи с нарушением клубом пункта 7 статьи 60 спортивного регламента МХЛ лига приняла решение аннулировать результат матча и засчитать «Кузнецким Медведям» техническое поражение», — сказано в сообщении МХЛ.
«Кузнецкие Медведи» занимают последнее, девятое место, в таблице Золотого дивизиона Восточной конференции.
