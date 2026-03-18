Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ прокомментировали расторжение контракта «Спартака» с Адамом Ружичкой

В КХЛ прокомментировали расторжение контракта «Спартака» с Адамом Ружичкой
Комментарии

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали расторжение контракта «Спартака» с форвардом Адамом Ружичкой.

«Хоккейный клуб «Спартак» в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для расторжения контракта с нападающим Адамом Ружичкой по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям.

Лига, рассмотрев все приложенные материалы, на основании статьи 32 правового регламента КХЛ зарегистрировала расторжение контракта игрока и присвоила ему статус «Закреплённые права», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android