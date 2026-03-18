Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор – Металлург Мг, результат матча 18 марта 2026 года, счёт 6:2, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одолел «Металлург» и прервал победную серию магнитогорского клуба
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5)     2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5)     2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5)     3:2 Чайковски (Григоренко, Ливо) – 34:38 (5x5)     4:2 Коршков (Кадейкин, Кисаков) – 35:48 (5x5)     5:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 47:18 (5x5)     6:2 Ливо (Григоренко, Кравцов) – 59:09 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Василий Глотов, Андрей Светлаков, Михал Чайковски, Егор Коршков, Михаил Григоренко, Джош Ливо. У «Металлурга» голы забили Владимир Ткачёв и Ярослав Мухранов.

«Трактор» впервые в сезоне одолел «Металлург». Магнитогорский клуб прервал победную серию из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» примет «Адмирал» 20 марта. «Металлург» в этот же день встретится с «Локомотивом» в гостях.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android