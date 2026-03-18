«Трактор» одолел «Металлург» и прервал победную серию магнитогорского клуба

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Василий Глотов, Андрей Светлаков, Михал Чайковски, Егор Коршков, Михаил Григоренко, Джош Ливо. У «Металлурга» голы забили Владимир Ткачёв и Ярослав Мухранов.

«Трактор» впервые в сезоне одолел «Металлург». Магнитогорский клуб прервал победную серию из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Трактор» примет «Адмирал» 20 марта. «Металлург» в этот же день встретится с «Локомотивом» в гостях.