«Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Кателевский, Бардин) – 02:49 (5x5) 0:2 Денисенко (Семёнов) – 14:13 (5x5) 1:2 Волков (Петухов, Сероух) – 14:56 (5x5) 2:2 Гуськов – 21:39 (4x5) 2:3 Карпухин (Семёнов, Денисенко) – 25:46 (5x5) 2:4 Семёнов (Хмелевски, Миллер) – 26:51 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
У казанского клуба шайбы на свой счёт записали Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин, Кирилл Семёнов. В составе «Сочи» голы забили Артём Волков, Матвей Гуськов.
Отметим, для ХК «Сочи» это поражение стало шестым кряду.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым» 20 марта. «Ак Барс» в этот же день сыграет в Москве с местным «Динамо».
Комментарии
