«Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

У казанского клуба шайбы на свой счёт записали Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин, Кирилл Семёнов. В составе «Сочи» голы забили Артём Волков, Матвей Гуськов.

Отметим, для ХК «Сочи» это поражение стало шестым кряду.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым» 20 марта. «Ак Барс» в этот же день сыграет в Москве с местным «Динамо».