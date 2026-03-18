Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сочи – Ак Барс, результат матча 18 марта 2026 года, счёт 2:4, КХЛ 2025/2026

«Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив дома «Ак Барсу»
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ХК «Сочи» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Кателевский, Бардин) – 02:49 (5x5)     0:2 Денисенко (Семёнов) – 14:13 (5x5)     1:2 Волков (Петухов, Сероух) – 14:56 (5x5)     2:2 Гуськов – 21:39 (4x5)     2:3 Карпухин (Семёнов, Денисенко) – 25:46 (5x5)     2:4 Семёнов (Хмелевски, Миллер) – 26:51 (5x4)    

У казанского клуба шайбы на свой счёт записали Радэль Замалтдинов, Григорий Денисенко, Илья Карпухин, Кирилл Семёнов. В составе «Сочи» голы забили Артём Волков, Матвей Гуськов.

Отметим, для ХК «Сочи» это поражение стало шестым кряду.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сочи» встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым» 20 марта. «Ак Барс» в этот же день сыграет в Москве с местным «Динамо».

