Салават Юлаев – Нефтехимик, результат матча 18 марта 2026 года, счёт 3:0, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» дома одержал сухую победу над «Нефтехимиком»
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кулик) – 01:27 (5x5)     2:0 Алалыкин (Сучков) – 13:35 (5x5)     3:0 Ремпал (Бутузов, Цулыгин) – 28:26 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На второй минуте первого периода Данил Алалыкин открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Данил Алалыкин удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. В середине второго периода Шелдон Ремпал сделал счёт 3:0.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сочи» 20 марта. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Москве с местным «Спартаком».

