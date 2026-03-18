«Салават Юлаев» дома одержал сухую победу над «Нефтехимиком»
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кулик) – 01:27 (5x5) 2:0 Алалыкин (Сучков) – 13:35 (5x5) 3:0 Ремпал (Бутузов, Цулыгин) – 28:26 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На второй минуте первого периода Данил Алалыкин открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Данил Алалыкин удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. В середине второго периода Шелдон Ремпал сделал счёт 3:0.
Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сочи» 20 марта. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Москве с местным «Спартаком».
