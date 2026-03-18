«Салават Юлаев» дома одержал сухую победу над «Нефтехимиком»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На второй минуте первого периода Данил Алалыкин открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Данил Алалыкин удвоил преимущество хозяев, оформив дубль. В середине второго периода Шелдон Ремпал сделал счёт 3:0.

Напомним, в следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» примет дома «Сочи» 20 марта. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Москве с местным «Спартаком».