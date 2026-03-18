Стали известны все пары первого раунда плей-офф Восточной конференции КХЛ

После победы «Салавата Юлаева» над «Нефтехимиком» (3:0) и «Трактора» над «Металлургом» (6:2) стали известны все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции.

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8);
«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);
«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6);
«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5).

Командам осталось сыграть одну встречу («Автомобилисту» — две) в регулярном чемпионате, однако места в таблице уже не изменятся.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

