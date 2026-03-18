«Первый период был отвратительный». Ларионов — о причинах поражения от «Сибири»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:4).

— Хочу поздравить «Сибирь» с победой, с такой поддержкой приятно играть. Проигрывать неприятно.

— Ваши игроки не стремились будто бы подняться в турнирной таблице в первом периоде. Какие задачи на концовку регулярки?

— Говорю об этом на каждой пресс-конференции — не выбираем соперника. Смотрим на то, как мы играем. Первый период был отвратительный, это было сказано в раздевалке. Дальше ребят встряхнули, во втором периоде появились желание, страсть, характер. Это порадовало. Чтобы выигрывать, надо играть три периода, а не полтора. Главное — подойти к плей-офф здоровыми, дальше — всё с чистого листа. Эти игры в конце регулярки забудутся, мы должны быть ментально и физически готовы. В последних матчах хотим понять, кто начнёт в основе первый раунд, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.