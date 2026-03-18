Ларионов — о Скотте Уилсоне: уговаривал меня, чтобы я дал ему сыграть с «Сибирью»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал об игре форварда армейского клуба Скотта Уилсона со своей бывшей командой.

— Почему не дали отдых Скотту Уилсону?
— Он получил повреждение в Челябинске, когда принял шайбу на себя, было подозрение на перелом. Хотел дать ему паузу, потому что он хорошо вошёл в коллектив. Скотт уговаривал меня сегодня, чтобы я дал ему сыграть с «Сибирью». Я на это пошёл, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» примет «Барыс» 20 марта. СКА в этот же день встретится дома с «Шанхайскими Драконами».

Материалы по теме
«Первый период был отвратительный». Ларионов — о причинах поражения от «Сибири»
