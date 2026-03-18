«Начали такие выкрутасы делать». Люзенков — о втором периоде матча со СКА

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победной игре со СКА (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Федотов (Гордеев, Талалуев) – 08:29 (5x4)     2:0 Талалуев (Локтионов) – 22:40 (5x5)     2:1 Голдобин (Савиков, Хайруллин) – 30:22 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Приски) – 45:36 (5x4)     4:1 Абрамов – 57:35 (en)    

— Неплохо начали встречу — и по броскам, и по моментам. Во втором периоде немного расслабились, может быть, груз ответственности спал. Начали такие выкрутасы делать, что совершили 23 потери, это был ужасный период. В третьем периоде, после определённых выводов, перестроились и довели игру до победы.

— Для вас был контраст с точки зрения раскрепощённости этой команды по сравнению с той командой, которая шла за путёвкой плей-офф?
— Может быть, поэтому в первом периоде была лёгкость в атаке, что у ребят и ножки бежали, и руки обыгрывали. Видимо, это довлело, что груз ответственности раньше висел. Да, было такое, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

