«Начали такие выкрутасы делать». Люзенков — о втором периоде матча со СКА

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победной игре со СКА (4:1).
— Неплохо начали встречу — и по броскам, и по моментам. Во втором периоде немного расслабились, может быть, груз ответственности спал. Начали такие выкрутасы делать, что совершили 23 потери, это был ужасный период. В третьем периоде, после определённых выводов, перестроились и довели игру до победы.
— Для вас был контраст с точки зрения раскрепощённости этой команды по сравнению с той командой, которая шла за путёвкой плей-офф?
— Может быть, поэтому в первом периоде была лёгкость в атаке, что у ребят и ножки бежали, и руки обыгрывали. Видимо, это довлело, что груз ответственности раньше висел. Да, было такое, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 18 марта 2026
