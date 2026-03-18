Нападающий Виталий Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ
Поделиться
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» отдал две результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кравцов набрал 236-е (120+116) очко и стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ.
Лучшие бомбардиры «Трактора» в КХЛ:
236 – Виталий Кравцов;
234 – Антон Глинкин;
183 – Андрей Попов;
181 – Максим Шабанов;
175 – Ник Бэйлен.
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5) 1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5) 2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5) 2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5) 3:2 Чайковски (Григоренко, Ливо) – 34:38 (5x5) 4:2 Коршков (Кадейкин, Кисаков) – 35:48 (5x5) 5:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 47:18 (5x5) 6:2 Ливо (Григоренко, Кравцов) – 59:09 (5x5)
Комментарии
- 18 марта 2026
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:16
-
19:15
-
19:08
-
18:48
-
18:33
-
18:10
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:21
-
17:11
-
16:48
-
16:30
-
16:09
-
15:55
-
15:48
-
15:30
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:35
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:15
-
11:55
-
11:30