Нападающий Виталий Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кравцов набрал 236-е (120+116) очко и стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ.

Лучшие бомбардиры «Трактора» в КХЛ:

236 – Виталий Кравцов;

234 – Антон Глинкин;

183 – Андрей Попов;

181 – Максим Шабанов;

175 – Ник Бэйлен.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.