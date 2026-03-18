Нападающий Виталий Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов во встрече регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Кравцов набрал 236-е (120+116) очко и стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ.

Лучшие бомбардиры «Трактора» в КХЛ:
236 – Виталий Кравцов;
234 – Антон Глинкин;
183 – Андрей Попов;
181 – Максим Шабанов;
175 – Ник Бэйлен.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5)     2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5)     2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5)     3:2 Чайковски (Григоренко, Ливо) – 34:38 (5x5)     4:2 Коршков (Кадейкин, Кисаков) – 35:48 (5x5)     5:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 47:18 (5x5)     6:2 Ливо (Григоренко, Кравцов) – 59:09 (5x5)    
Материалы по теме
«Трактор» одолел «Металлург» и прервал победную серию магнитогорского клуба
