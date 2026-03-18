Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» отчитается о формировании цен на билеты Кубка Гагарина — 2026

Комментарии

Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь направлен запрос хоккейному клубу «Динамо» относительно формирования стоимости билетов на домашние матчи раунда плей-офф КХЛ (обоснование текущей стоимости, расшифровка статей затрат и другое). Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

Цены на билеты первого раунда варьируются от 60 белорусских рублей (около 1650 рублей) до 750 белорусских рублей (около 20 600 рублей) за игру.

Напомним, 15 марта минское «Динамо» после победы над «Локомотивом» (2:1 Б) обеспечило себе старт плей-офф на домашнем льду.

На данный момент команда набрала 86 очков после 67 сыгранных матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» осталось провести один матч в регулярке — в Минске с «Автомобилистом» 20 марта.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android