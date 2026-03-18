Минское «Динамо» отчитается о формировании цен на билеты Кубка Гагарина — 2026

Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Республики Беларусь направлен запрос хоккейному клубу «Динамо» относительно формирования стоимости билетов на домашние матчи раунда плей-офф КХЛ (обоснование текущей стоимости, расшифровка статей затрат и другое). Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

Цены на билеты первого раунда варьируются от 60 белорусских рублей (около 1650 рублей) до 750 белорусских рублей (около 20 600 рублей) за игру.

Напомним, 15 марта минское «Динамо» после победы над «Локомотивом» (2:1 Б) обеспечило себе старт плей-офф на домашнем льду.

На данный момент команда набрала 86 очков после 67 сыгранных матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» осталось провести один матч в регулярке — в Минске с «Автомобилистом» 20 марта.