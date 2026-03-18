Сидни Кросби восстановился после травмы и сыграет в ближайшем матче «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби восстановился после травмы и сыграет в ближайшем матче «пингвинов», сообщает пресс-служба команды. В ночь на 19 марта «Питтсбург» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз». Игра начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз — Питтсбург Пингвинз

Напомним, 38-летний форвард «Питтсбурга» и сборной Канады получил травму в четвертьфинале Олимпийских игр 2026 года с национальной командой Чехии (4:3 ОТ).

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Сидни Кросби провёл 56 игр, в которых набрал 59 (27+32) очков.

«Питтсбург» с 83 очками после 67 проведённых матчей занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.