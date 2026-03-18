«Ничего страшного». Главный тренер «Спартака» Жамнов — об уходе Ружички из клуба

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Адамом Ружичкой по инициативе клуба в связи с нарушением контрактных обязательств со стороны игрока.

— Команда остаётся без одного из лучших бомбардиров перед плей-офф. У вас есть какой-то уже в голове сформировавшийся план, кем его заменить?

— Конечно, думали. У нас есть ребята в обойме, которые могут его заменить, поэтому ничего страшного не произошло, — сказал Жамнов во время интервью на «КХЛ-ТВ».

В текущем сезоне на счету Ружички 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.