«Хотели проверить молодёжь. Сыграли достойно». Разин — о поражении «Металлурга»

«Хотели проверить молодёжь. Сыграли достойно». Разин — о поражении «Металлурга»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Трактора» (2:6) в Челябинске.

18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5)     2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5)     2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5)     3:2 Чайковски (Григоренко, Ливо) – 34:38 (5x5)     4:2 Коршков (Кадейкин, Кисаков) – 35:48 (5x5)     5:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 47:18 (5x5)     6:2 Ливо (Григоренко, Кравцов) – 59:09 (5x5)    

— Хотели проверить молодёжь. Проверили. Сыграли достойно. Был отрезок во втором периоде, когда было три выхода «3 в 2» и «4 в 1». Такие моменты надо забивать. Ребята почувствуют, что не забиваешь ты, забивают тебе. Любая микроошибка приводит к голу в наши ворота. Всё справедливо. Каждый получил, что хотел.

— С настроем сегодня не было проблем. Довольны ли вы как у них получилось?
— Сегодня всего шесть человек, кто впервые сыграл в КХЛ. Многие уже прошли через нашу систему. С настроем проблем не было, у ребят есть шанс проявить себя в КХЛ, Человек 10 было с ВХЛ, у них четвёртая игра через день. У ребят с МХЛ тоже был тяжелый отрезок, они бились с «Мамонтами Югры». Хочется большего, но большинство из них были с нами на предсезонке и знают нашу систему. Для них это было не в новинку. Хочется, конечно, чтобы от них было больше пользы, — цитирует Разина сайт «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Трактор» одолел «Металлург» и прервал победную серию магнитогорского клуба
