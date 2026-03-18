«Хотели проверить молодёжь. Сыграли достойно». Разин — о поражении «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Трактора» (2:6) в Челябинске.

— Хотели проверить молодёжь. Проверили. Сыграли достойно. Был отрезок во втором периоде, когда было три выхода «3 в 2» и «4 в 1». Такие моменты надо забивать. Ребята почувствуют, что не забиваешь ты, забивают тебе. Любая микроошибка приводит к голу в наши ворота. Всё справедливо. Каждый получил, что хотел.

— С настроем сегодня не было проблем. Довольны ли вы как у них получилось?

— Сегодня всего шесть человек, кто впервые сыграл в КХЛ. Многие уже прошли через нашу систему. С настроем проблем не было, у ребят есть шанс проявить себя в КХЛ, Человек 10 было с ВХЛ, у них четвёртая игра через день. У ребят с МХЛ тоже был тяжелый отрезок, они бились с «Мамонтами Югры». Хочется большего, но большинство из них были с нами на предсезонке и знают нашу систему. Для них это было не в новинку. Хочется, конечно, чтобы от них было больше пользы, — цитирует Разина сайт «Трактора».