Стали известны даты матчей первого раунда плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила даты матчей первого раунда плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

«Металлург»(1) – «Сибирь» (8), – 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;
«Авангард» (2) – «Нефтехимик» (7), — 24, 26, 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля;
«Ак Барс» (3) – «Трактор» (6), – 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;
«Автомобилист» (4) – «Салават Юлаев» (5), – 23, 25, 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля;

* — при необходимости.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

