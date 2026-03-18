«Мы вместе попали в историю, здорово!» Корешков о достижении форварда «Трактора» Кравцова

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победу над «Металлургом» (6:2) и высказался о достижении Виталия Кравцова, который стал лучшим бомбардиром челябинского клуба в КХЛ.

— Забрали свои два очка. Прибавили, когда это было нужно. Главное — всё обошлось без травм. Остался один матч до плей-офф, готовимся.

— Понятно, что «Металлург» играл не в оптимальном составе. Тем не менее насколько важно было сегодня обыграть столь принципиального соперника?

— Во-первых, мы тоже сегодня были не в оптимальном составе. Во-вторых, перед своими болельщиками парни сыграли здорово, забили хорошие голы.

— У Виталия Кравцова большое событие — он стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ. Как его поздравили в команде? Ваше отношение к его достижению?

— Поздравления начались ещё на скамейке. Всё это перешло после матча в раздевалку. Мы вместе попали в историю, это здорово!

— С чем связан провальный старт матча? Две пропущенные шайбы с трёх бросков, много потерь…

— Я бы не сказал, что старт был провальным. Мы контролировали ход первого периода. Где-то выручил вратарь. Выход вперёд в счёте был вопросом времени.

— Можно ли апдейт по травмированным — Дронов, Телегин, Рольгизер?

— У ребят накопились микротравмы за весь сезон, поэтому дали им отдохнуть и восстановиться. Скоро уже увидим их, — цитирует Корешкова сайт «Трактора».