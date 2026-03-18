«Мы вместе попали в историю, здорово!» Корешков о достижении форварда «Трактора» Кравцова

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победу над «Металлургом» (6:2) и высказался о достижении Виталия Кравцова, который стал лучшим бомбардиром челябинского клуба в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5)     2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5)     2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5)     3:2 Чайковски (Григоренко, Ливо) – 34:38 (5x5)     4:2 Коршков (Кадейкин, Кисаков) – 35:48 (5x5)     5:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 47:18 (5x5)     6:2 Ливо (Григоренко, Кравцов) – 59:09 (5x5)    

— Забрали свои два очка. Прибавили, когда это было нужно. Главное — всё обошлось без травм. Остался один матч до плей-офф, готовимся.

— Понятно, что «Металлург» играл не в оптимальном составе. Тем не менее насколько важно было сегодня обыграть столь принципиального соперника?
— Во-первых, мы тоже сегодня были не в оптимальном составе. Во-вторых, перед своими болельщиками парни сыграли здорово, забили хорошие голы.

— У Виталия Кравцова большое событие — он стал лучшим бомбардиром «Трактора» в КХЛ. Как его поздравили в команде? Ваше отношение к его достижению?
— Поздравления начались ещё на скамейке. Всё это перешло после матча в раздевалку. Мы вместе попали в историю, это здорово!

— С чем связан провальный старт матча? Две пропущенные шайбы с трёх бросков, много потерь…
— Я бы не сказал, что старт был провальным. Мы контролировали ход первого периода. Где-то выручил вратарь. Выход вперёд в счёте был вопросом времени.

— Можно ли апдейт по травмированным — Дронов, Телегин, Рольгизер?
— У ребят накопились микротравмы за весь сезон, поэтому дали им отдохнуть и восстановиться. Скоро уже увидим их, — цитирует Корешкова сайт «Трактора».

Материалы по теме
Видео
«Трактор» одолел «Металлург» и прервал победную серию магнитогорского клуба
