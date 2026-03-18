Форвард ЦСКА Зернов получил травму ноги во встрече со «Спартаком»

В эти минуты в Москве проходит игра между «Спартаком» и ЦСКА. Идёт второй период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4)    

В середине первого периода форвард ЦСКА Денис Зернов в столкновении за воротами «Спартака» получил травму ноги и с посторонней помощью покинул лёд. После эпизода нападающий на площадку не выходил.

В текущем сезоне 30-летний Зернов провёл 66 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач.

«Спартак» с 77 очками после 66 встреч располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА после 67 матчей в активе 82 очка, он занимает четвёртое место в таблице Запада.

