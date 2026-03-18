Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил сухую победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил сухую победу над «Нефтехимиком»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Алалыкин (Жаровский, Кулик) – 01:27 (5x5)     2:0 Алалыкин (Сучков) – 13:35 (5x5)     3:0 Ремпал (Бутузов, Цулыгин) – 28:26 (5x4)    

– Хороший матч, быстрый гол помог нам в этом. В меньшинстве ребята хорошо сыграли, Семён Вязовой провёл матч «на ноль». Доволен содержанием игры. Была пара моментов, когда соперник убегал в контратаки, но мы знали, что они этим славятся. Были готовы к этому, но не до конца, всё-таки хорошо они это делают. Отличная атмосфера на трибунах, спасибо, что люди болеют за нас.

– В третьем матче подряд «Салават» рано открывает счёт. Насколько это важно, особенно перед плей-офф?
– Это всегда важно. Когда забиваешь сразу, то это инициатива, эмоции, уверенность.

– В третьем периоде, может быть, можно было сыграть от обороны или с мыслями о прагматичности?
– Мы вроде и сыграли прагматично, особо контратак не было в нашу сторону.

– Известно, что сыграете в плей-офф с «Автомобилистом». Будет ли матч с «Сочи» чисто для подготовки?
– Да, будет чисто для подготовки.

– Данил Алалыкин наконец-то забил. Что скажете об этом?
– Молодец. Видимо, рождение ребёнка пошло на пользу (улыбается). Спать начал ложиться вовремя, я так предполагаю.

– Есть ли понимание, когда вернётся Евгений Кузнецов?
– Нет, понимания нет, как и по Владиславу Ефремову, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

