Кучеров в 45 матчах набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры 25 клубов НХЛ за весь сезон

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победном выездном матче с «Сиэтл Кракен» (6:2) отметился хет-триком и двумя результативными передачами.

Как сообщает журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х, Кучеров за 45 матчей, начиная с 19 ноября, набрал 93 (23+65) очка. Это больше, чем набрали лучшие бомбардиры 25 клубов НХЛ за весь сезон-2025/2026 Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что Кучеров показал лучший 45-матчевый отрезок по очкам со времён Марио Лемье сезона-1995/1996.

Кучеров в текущем сезоне набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах.