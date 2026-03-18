Кучеров в 45 матчах набрал больше очков, чем лучшие бомбардиры 25 клубов НХЛ за весь сезон
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победном выездном матче с «Сиэтл Кракен» (6:2) отметился хет-триком и двумя результативными передачами.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гонсалвес (Пойнт, Гюнцель) – 05:45 0:2 Кучеров (Хагель) – 18:49 0:3 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 20:57 1:3 Макманн (Бенирс) – 21:07 2:3 Макканн (Эберле, Грубауэр) – 29:46 2:4 Чирелли (Кучеров, Хагель) – 44:35 2:5 Хагель (Гонсалвес, Кучеров) – 56:54 (pp) 2:6 Кучеров (Чирелли) – 57:16
Как сообщает журналист Бенджамин Пирс на своей странице в социальной сети Х, Кучеров за 45 матчей, начиная с 19 ноября, набрал 93 (23+65) очка. Это больше, чем набрали лучшие бомбардиры 25 клубов НХЛ за весь сезон-2025/2026 Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, что Кучеров показал лучший 45-матчевый отрезок по очкам со времён Марио Лемье сезона-1995/1996.
Кучеров в текущем сезоне набрал 111 (37 голов и 74 ассиста) очков в 62 матчах.
