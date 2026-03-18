Московское «Динамо» прервало победную серию, уступив дома «Адмиралу»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 10-й минуте первого периода Степан Старков открыл счёт во встрече. В начале второго периода Егор Чезганов сделал счёт 2:0 в пользу гостей. В середине второго периода форвард «Динамо» Джордан Уил одну шайбу отыграл.

После этого поражения «Динамо» прервало победную серию из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» примет дома «Ак Барс» 20 марта. «Адмирал» в этот же день встретится в Челябинске с местным «Трактором».