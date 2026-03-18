Динамо М – Адмирал, результат матча 18 марта 2026 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» прервало победную серию, уступив дома «Адмиралу»
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Старков (Чезганов, Тертышный) – 09:48 (5x4)     0:2 Чезганов (Усманов, Тимашов) – 22:13 (5x5)     1:2 Уил (Сикьюра, Пыленков) – 30:22 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 10-й минуте первого периода Степан Старков открыл счёт во встрече. В начале второго периода Егор Чезганов сделал счёт 2:0 в пользу гостей. В середине второго периода форвард «Динамо» Джордан Уил одну шайбу отыграл.

После этого поражения «Динамо» прервало победную серию из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» примет дома «Ак Барс» 20 марта. «Адмирал» в этот же день встретится в Челябинске с местным «Трактором».

