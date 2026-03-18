Московское «Динамо» прервало победную серию, уступив дома «Адмиралу»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и дальневосточным «Адмиралом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На 10-й минуте первого периода Степан Старков открыл счёт во встрече. В начале второго периода Егор Чезганов сделал счёт 2:0 в пользу гостей. В середине второго периода форвард «Динамо» Джордан Уил одну шайбу отыграл.
После этого поражения «Динамо» прервало победную серию из четырёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» примет дома «Ак Барс» 20 марта. «Адмирал» в этот же день встретится в Челябинске с местным «Трактором».
- 18 марта 2026
-
22:15
-
22:06
-
22:02
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:25
-
20:15
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:16
-
19:15
-
19:08
-
18:48
-
18:33
-
18:10
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:21
-
17:11
-
16:48
-
16:30