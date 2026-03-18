Шанхайские Драконы – Автомобилист, результат матча 18 марта 2026 года, счёт 2:6, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» забросил шесть шайб и крупно победил на выезде «Шанхай»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Шаров) – 07:06 (5x5)     1:1 Кузнецов (Саттер, Кленденинг) – 12:55 (5x5)     1:2 Шашков (Блэкер) – 19:26 (5x5)     1:3 Голышев (Спронг, Кизимов) – 35:05 (5x4)     2:3 Лабанк (Кузнецов, Куинни) – 49:35 (5x5)     2:4 Блэкер (Да Коста) – 49:53 (5x5)     2:5 Да Коста (Осипов) – 58:11 (en)     2:6 Трямкин (Спронг, Шаров) – 59:57 (5x5)    

На восьмой минуте первого периода Даниэль Спронг открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Владимир Кузнецов восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Никита Шашков вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте второго периода Анатолий Голышев сделал счёт 3:1. В середине третьего периода команды обменялись шайбами – у хозяев гол забил Кевин Лабанк, у гостей — Джесси Блэкер. В конце матча Стефан Да Коста и Никита Трямкин установили окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» встретятся со СКА в гостях 20 марта. «Автомобилист» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».

