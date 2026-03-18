«Автомобилист» забросил шесть шайб и крупно победил на выезде «Шанхай»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На восьмой минуте первого периода Даниэль Спронг открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Владимир Кузнецов восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Никита Шашков вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте второго периода Анатолий Голышев сделал счёт 3:1. В середине третьего периода команды обменялись шайбами – у хозяев гол забил Кевин Лабанк, у гостей — Джесси Блэкер. В конце матча Стефан Да Коста и Никита Трямкин установили окончательный счёт.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» встретятся со СКА в гостях 20 марта. «Автомобилист» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».
- 18 марта 2026
-
22:15
-
22:06
-
22:02
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:25
-
20:15
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:16
-
19:15
-
19:08
-
18:48
-
18:33
-
18:10
-
18:07
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:21
-
17:11
-
16:48
-
16:30