«Автомобилист» забросил шесть шайб и крупно победил на выезде «Шанхай»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и уральским «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На восьмой минуте первого периода Даниэль Спронг открыл счёт в игре. На 13-й минуте периода Владимир Кузнецов восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Никита Шашков вновь вывел гостей вперёд. На 16-й минуте второго периода Анатолий Голышев сделал счёт 3:1. В середине третьего периода команды обменялись шайбами – у хозяев гол забил Кевин Лабанк, у гостей — Джесси Блэкер. В конце матча Стефан Да Коста и Никита Трямкин установили окончательный счёт.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» встретятся со СКА в гостях 20 марта. «Автомобилист» в этот же день сыграет в Минске с местным «Динамо».