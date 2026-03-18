Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак – ЦСКА, результат матча 18 марта 2026 года, счёт 2:3 Б, КХЛ 2025/2026

ХК ЦСКА в своём последнем матче регулярки текущего сезона победил по буллитам «Спартак»
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4)     1:2 Калинин (Костин, Гарднер) – 46:12 (5x5)     2:2 Мальцев (Миронов, Морозов) – 51:26 (5x5)     2:3 Коваленко – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На седьмой минуте второго периода Сергей Лукьянцев открыл счёт в игре. В середине периода Максим Соркин восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте третьего периода Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Мальцев сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты ЦСКА.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» примет дома «Нефтехимик» 20 марта. ЦСКА завершил игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android