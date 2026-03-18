ХК ЦСКА в своём последнем матче регулярки текущего сезона победил по буллитам «Спартак»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На седьмой минуте второго периода Сергей Лукьянцев открыл счёт в игре. В середине периода Максим Соркин восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте третьего периода Сергей Калинин вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Мальцев сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты ЦСКА.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» примет дома «Нефтехимик» 20 марта. ЦСКА завершил игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026.
- 18 марта 2026
