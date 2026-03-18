ЦСКА гарантировал себе старт розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 на домашнем льду

ЦСКА после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» гарантировал себе старт розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 на домашнем льду. Армейский клуб гарантированно не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице Западной конференции.

Подопечные Игоря Никитина сыграли 68 матчей, завершили игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026, набрав 84 очка.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.