ЦСКА гарантировал себе старт розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 на домашнем льду
ЦСКА после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком» гарантировал себе старт розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 на домашнем льду. Армейский клуб гарантированно не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице Западной конференции.
Подопечные Игоря Никитина сыграли 68 матчей, завершили игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026, набрав 84 очка.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5) 1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4) 1:2 Калинин (Костин, Гарднер) – 46:12 (5x5) 2:2 Мальцев (Миронов, Морозов) – 51:26 (5x5) 2:3 Коваленко – 65:00
