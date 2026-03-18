Как выглядят пары первого раунда плей-офф КХЛ на 18 марта

Сегодня, 18 марта, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными парами первого раунда плей-офф на сегодняшний день.
Пары плей-офф КХЛ на 18 марта:
Западная конференция:
«Локомотив»** — «Спартак»;
«Динамо» Минск**— «Торпедо»;
«Северсталь»** — СКА;
ЦСКА** — «Динамо» Москва.
Восточная конференция:
«Металлург» — «Сибирь»;
«Авангард» — «Нефтехимик»;
«Ак Барс» — «Трактор»;
«Автомобилист» — «Салават Юлаев».
** – гарантировали себе домашний старт первого раунда плей-офф сезона-2025/2026.
жирным выделены команды, чьё место по итогам регулярного чемпионата не изменится.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».