Как выглядят пары первого раунда плей-офф КХЛ на 18 марта

Сегодня, 18 марта, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными парами первого раунда плей-офф на сегодняшний день.

Пары плей-офф КХЛ на 18 марта:

Западная конференция:

«Локомотив»** — «Спартак»;

«Динамо» Минск**— «Торпедо»;

«Северсталь»** — СКА;

ЦСКА** — «Динамо» Москва.

Восточная конференция:

«Металлург» — «Сибирь»;

«Авангард» — «Нефтехимик»;

«Ак Барс» — «Трактор»;

«Автомобилист» — «Салават Юлаев».

** – гарантировали себе домашний старт первого раунда плей-офф сезона-2025/2026.

жирным выделены команды, чьё место по итогам регулярного чемпионата не изменится.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».