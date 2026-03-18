Определились пары первого раунда плей-офф ВХЛ

Определились итоговые места всех участников плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ.

Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (г. Новокузнецк) — 16. ЦСК ВВС (г. Самара);
2. «Югра» (г. Ханты-Мансийск) — 15. «Барс» (г. Казань);
3. «Нефтяник» (г. Альметьевск) — 14. «Дизель» (г. Пенза);
4. «Химик» (г. Воскресенск) — 13. «Ижсталь» (г. Ижевск);
5. «Магнитка» (г. Магнитогорск) — 12. «Торпедо-Горький» (г. Нижний Новгород);
6. «Рязань-ВДВ» (г. Рязань) — 11. «Рубин» (г. Тюмень);
7. «Омские Крылья» (г. Омск) — 10. «Челмет» (г. Челябинск);
8. «Горняк-УГМК» (г. Верхняя Пышма) — 9. «Молот» (г. Пермь).

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

Серии матчей 1/8 финала Кубка Чемпиона России проводятся в следующие сроки:

Для пар команд 1 — 16, 3 — 14, 5 — 12, 7 — 10
22, 24, 27, 29 марта, 1*, 3* и 5* апреля 2026 года.

Для пар команд 2 — 15, 4 — 13, 6 — 11, 8 — 9
23, 25, 28, 30 марта, 2*, 4* и 6* апреля 2026 года.

* — если понадобится.

Победу в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд одержал «Металлург».

