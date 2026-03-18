ЦСКА одержал 800-ю победу в рамках КХЛ

ЦСКА после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге со «Спартаком» одержал свою 800-ю победу в КХЛ.

Армейский клуб выходил в финал плей-офф КХЛ шесть раз, выиграв три Кубка Гагарина (делит по этому показателю первое место в лиге вместе с «Ак Барсом» и «Металлургом») — в 2019, 2022 и 2023 годах.

Подопечные Игоря Никитина сыграли 68 матчей, завершили игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026, набрав 84 очка. Армейский клуб гарантированно не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице Западной конференции.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.