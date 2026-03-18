ЦСКА одержал 800-ю победу в рамках КХЛ
ЦСКА после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге со «Спартаком» одержал свою 800-ю победу в КХЛ.
Армейский клуб выходил в финал плей-офф КХЛ шесть раз, выиграв три Кубка Гагарина (делит по этому показателю первое место в лиге вместе с «Ак Барсом» и «Металлургом») — в 2019, 2022 и 2023 годах.
Подопечные Игоря Никитина сыграли 68 матчей, завершили игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026, набрав 84 очка. Армейский клуб гарантированно не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице Западной конференции.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5) 1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4) 1:2 Калинин (Костин, Гарднер) – 46:12 (5x5) 2:2 Мальцев (Миронов, Морозов) – 51:26 (5x5) 2:3 Коваленко – 65:00
18 марта 2026
23:55
23:50
23:45
23:36
23:25
23:16
23:04
22:48
22:45
22:43
22:43
22:30
22:15
22:06
22:02
21:47
21:44
21:25
21:17
21:00
20:50
20:39
20:25
20:15
20:01
19:55
19:50
19:31
19:26
19:25
19:21
19:17
19:16
19:16
19:15