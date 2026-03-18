Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА одержал 800-ю победу в рамках КХЛ

ЦСКА одержал 800-ю победу в рамках КХЛ
Комментарии

ЦСКА после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге со «Спартаком» одержал свою 800-ю победу в КХЛ.

Армейский клуб выходил в финал плей-офф КХЛ шесть раз, выиграв три Кубка Гагарина (делит по этому показателю первое место в лиге вместе с «Ак Барсом» и «Металлургом») — в 2019, 2022 и 2023 годах.

Подопечные Игоря Никитина сыграли 68 матчей, завершили игру в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026, набрав 84 очка. Армейский клуб гарантированно не опустится ниже четвёртого места в турнирной таблице Западной конференции.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4)     1:2 Калинин (Костин, Гарднер) – 46:12 (5x5)     2:2 Мальцев (Миронов, Морозов) – 51:26 (5x5)     2:3 Коваленко – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android