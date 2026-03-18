«Когда ставится задача — не до экспериментов». Козлов — о причинах отсутствии ротации

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Старков (Чезганов, Тертышный) – 09:48 (5x4)     0:2 Чезганов (Усманов, Тимашов) – 22:13 (5x5)     1:2 Уил (Сикьюра, Пыленков) – 30:22 (5x4)    

— В первом периоде пропустили гол в меньшинстве и всю встречу отыгрывались. Во втором периоде пропустили ещё ненужный, такой необязательный гол – два игрока боролись за шайбу, их игрок подобрал. Всю игру догоняли, моменты были, но вратарь хорошо у соперника сыграл, как-то не складывалось. Наверное, всё-таки наложилась усталость, не было свежести. Пытались вытащить игру, не получилось. Не смогли найти завершающего опасного броска.

— В конце регулярного чемпионата некоторые ключевые игроки получают больше 30 минут игрового времени. Почему не захотели сегодня дать лидерам отдохнуть и попробовать ребят из МХЛ или ВХЛ?
— Нам нужны были два очка сегодня. Важна была возможность забраться на четвёртое место. Когда ставится такая задача, здесь не до экспериментов. Молодёжка играла у нас в Бобруйске. Из «вышки» приехали игроки, но они пока не готовы, будут с нами тренироваться, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

