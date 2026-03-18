Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В московском «Динамо» обозначили текущий статус Макса Комтуа

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о состоянии форварда бело-голубых Макса Комтуа.

— Многих тревожит состояние Макса Комтуа. Увидим ли его в матче с «Ак Барсом»?
— Состояние его улучшается с каждым днём. Будет ли он играть с «Ак Барсом» или нет — под вопросом, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комтуа в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» примет дома «Ак Барс» 20 марта. Эта встреча будет заключительной для команд в регулярке КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android