В московском «Динамо» обозначили текущий статус Макса Комтуа

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал о состоянии форварда бело-голубых Макса Комтуа.

— Многих тревожит состояние Макса Комтуа. Увидим ли его в матче с «Ак Барсом»?

— Состояние его улучшается с каждым днём. Будет ли он играть с «Ак Барсом» или нет — под вопросом, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комтуа в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 14 результативных передач.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Динамо» примет дома «Ак Барс» 20 марта. Эта встреча будет заключительной для команд в регулярке КХЛ.