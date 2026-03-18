«Очень сложно объяснить такое». Козлов — о невероятном парадоксе «Динамо» в этом сезоне

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о парадоксе бело-голубых — команда набирает больше очков на выезде, чем дома.

— Известно, что многие игроки следят за положением команд в турнирной таблице. Видели ли вы таблицу сейчас? Есть понимание по поводу возможного соперника?

— Думаю, понимание будет завтра после того, как сыграют соперники. Была возможность залезть выше, сейчас расклад может быть любым.

— Вы сказали, что хотели попасть в топ-4. Но у «Динамо» есть в этом сезоне парадокс – команда входит в топ-3 среди всех команд по игре на выезде, а дома сегодня снова потеряны очки с «Адмиралом». Можете объяснить, почему «Динамо» настолько лучше играет на выезде?

— Очень сложно объяснить такое. Это статистика, про которую мне уже говорили. Объяснений нет. Арена хорошая, болельщики отличные. Почему так? Объяснений нет. Давление, может быть, сказывается. Вообще дома легче играть, чем на выезде, но у нас по-другому, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.