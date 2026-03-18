«Для нас сейчас всё «первый раз в первый класс». Никитин — о подготовке ЦСКА к плей-офф

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победный матч со «Спартаком» (3:2 Б).

— Регулярный чемпионат закончили, поэтому состояние парней такое, на распутье. Молодчики, что довели дело до победы.

— Травма Зернова?

— Доктор сказал уже после первого периода, что он готов вернуться, но не стали, не было необходимости — Олег Майстренко зашёл, Николая Коваленко в центре попробовали.

— Почему не взяли запрос при первой шайбе «Спартака»?

— Наша ошибка коммуникации. С одной камеры повод на запрос был, с другой — не было. Сначала одно решение было, потом другое.

— Как держали команду в тонусе в последних матчах?

— Мы не такая команда, которая пресытилась и просто ждёт плей-офф. Для нас сейчас всё «первый раз в первый класс». Все команды, которые могут сыграть против нас — высокого уровня. Поэтому любая игра — это шаг к развитию.

— Насколько довольны состоянием команды к концу регулярки?

— Скажу так — мы прошли нелёгкий путь, парни с ним справились. Сейчас начинается другое соревнование. И задача штаба — переключить парней на новый этап. Как бы ты ни играл регулярный чемпионат, всё решается в плей-офф, — цитирует Никитина сайт КХЛ.