«Для нас сейчас всё «первый раз в первый класс». Никитин — о подготовке ЦСКА к плей-офф

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победный матч со «Спартаком» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4)     1:2 Калинин (Костин, Гарднер) – 46:12 (5x5)     2:2 Мальцев (Миронов, Морозов) – 51:26 (5x5)     2:3 Коваленко – 65:00    

— Регулярный чемпионат закончили, поэтому состояние парней такое, на распутье. Молодчики, что довели дело до победы.

— Травма Зернова?
— Доктор сказал уже после первого периода, что он готов вернуться, но не стали, не было необходимости — Олег Майстренко зашёл, Николая Коваленко в центре попробовали.

— Почему не взяли запрос при первой шайбе «Спартака»?
— Наша ошибка коммуникации. С одной камеры повод на запрос был, с другой — не было. Сначала одно решение было, потом другое.

— Как держали команду в тонусе в последних матчах?
— Мы не такая команда, которая пресытилась и просто ждёт плей-офф. Для нас сейчас всё «первый раз в первый класс». Все команды, которые могут сыграть против нас — высокого уровня. Поэтому любая игра — это шаг к развитию.

— Насколько довольны состоянием команды к концу регулярки?
— Скажу так — мы прошли нелёгкий путь, парни с ним справились. Сейчас начинается другое соревнование. И задача штаба — переключить парней на новый этап. Как бы ты ни играл регулярный чемпионат, всё решается в плей-офф, — цитирует Никитина сайт КХЛ.

