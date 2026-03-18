«Большинство — отдельный разговор, это неприемлемо». Жамнов — о поражении «Спартака»

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Лукьянцев (Пашин, Холодилин) – 26:19 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов, Бучельников) – 30:05 (5x4)     1:2 Калинин (Костин, Гарднер) – 46:12 (5x5)     2:2 Мальцев (Миронов, Морозов) – 51:26 (5x5)     2:3 Коваленко – 65:00    

— Мы готовили ребят к такой игре. Радует, что старались играть правильно весь матч, выполняли задание. Погрешности, ошибки есть, но сама игра, её картинка — молодцы. Ребята держали удар, хотя играть с таким соперником тяжело. Большинство это отдельный разговор, это неприемлемо. У нас есть те, кто отвечает за это, буду завтра сам с этим разбираться. Меня это тревожит, в такой игре нужно забивать в большинстве.

— Расклады перед плей-офф?
— В той ситуации, в которой мы оказались, не вижу смысла гадать. Надо подготовиться к плей-офф, к первой игре, убрать моменты, которые нам мешают.

— Георгиев вернётся к плей-офф?
— Думаю, да, мы просто не форсируем.

— Ситуация с Ружичкой?
— Осознанное решение, не спонтанное. Здесь добавить нечего, — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

