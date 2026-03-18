«Большинство — отдельный разговор, это неприемлемо». Жамнов — о поражении «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:3 Б).
— Мы готовили ребят к такой игре. Радует, что старались играть правильно весь матч, выполняли задание. Погрешности, ошибки есть, но сама игра, её картинка — молодцы. Ребята держали удар, хотя играть с таким соперником тяжело. Большинство это отдельный разговор, это неприемлемо. У нас есть те, кто отвечает за это, буду завтра сам с этим разбираться. Меня это тревожит, в такой игре нужно забивать в большинстве.
— Расклады перед плей-офф?
— В той ситуации, в которой мы оказались, не вижу смысла гадать. Надо подготовиться к плей-офф, к первой игре, убрать моменты, которые нам мешают.
— Георгиев вернётся к плей-офф?
— Думаю, да, мы просто не форсируем.
— Ситуация с Ружичкой?
— Осознанное решение, не спонтанное. Здесь добавить нечего, — цитирует Жамнова сайт КХЛ.
- 18 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:25
-
23:16
-
23:04
-
22:48
-
22:45
-
22:43
-
22:43
-
22:30
-
22:15
-
22:06
-
22:02
-
21:47
-
21:44
-
21:25
-
21:17
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:25
-
20:15
-
20:01
-
19:55
-
19:50
-
19:31
-
19:26
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:16
-
19:16
-
19:15