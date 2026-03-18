«Большинство — отдельный разговор, это неприемлемо». Жамнов — о поражении «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:3 Б).

— Мы готовили ребят к такой игре. Радует, что старались играть правильно весь матч, выполняли задание. Погрешности, ошибки есть, но сама игра, её картинка — молодцы. Ребята держали удар, хотя играть с таким соперником тяжело. Большинство это отдельный разговор, это неприемлемо. У нас есть те, кто отвечает за это, буду завтра сам с этим разбираться. Меня это тревожит, в такой игре нужно забивать в большинстве.

— Расклады перед плей-офф?

— В той ситуации, в которой мы оказались, не вижу смысла гадать. Надо подготовиться к плей-офф, к первой игре, убрать моменты, которые нам мешают.

— Георгиев вернётся к плей-офф?

— Думаю, да, мы просто не форсируем.

— Ситуация с Ружичкой?

— Осознанное решение, не спонтанное. Здесь добавить нечего, — цитирует Жамнова сайт КХЛ.