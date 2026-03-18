Евгений Малкин поддержал «Металлург», сфотографировавшись в форме магнитогорского клуба

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал родной «Металлург» перед стартом Кубка Гагарина, сфотографировавшись в форме магнитогорского клуба.

«Перед стартом решающей части сезона Евгений Малкин пожелал удачи «Металлургу», сделав фото в именном юбилейном джерси родной команды. Особенно такая поддержка ценна для молодых и перспективных парней. Не сомневаемся, среди них есть те, о ком скоро будет говорить весь мир!» — сказано в сообщении «Металлурга».

Фото: «Металлург»

Напомним, «Металлург» досрочно стал победителем регулярного сезона КХЛ и выиграл Кубок Континента. В первом раунде плей-офф уральский клуб встретится с «Сибирью».