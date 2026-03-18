«Сегодня после сон-часа проснулся и понял, что пора». Кравцов — о своём рекорде

«Сегодня после сон-часа проснулся и понял, что пора». Кравцов — о своём рекорде
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (6:2) и высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории челябинского клуба в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Глотов (Чайковски, Светлаков) – 11:08 (5x5)     1:1 Ткачёв (Фёдоров, Нечаев) – 13:17 (5x5)     2:1 Светлаков (Джиошвили) – 13:31 (5x5)     2:2 Мухранов (Полтавчук, Рыбин) – 15:22 (5x5)     3:2 Чайковски (Григоренко, Ливо) – 34:38 (5x5)     4:2 Коршков (Кадейкин, Кисаков) – 35:48 (5x5)     5:2 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 47:18 (5x5)     6:2 Ливо (Григоренко, Кравцов) – 59:09 (5x5)    

– Против молодых ребят всё равно было тяжело играть, потому что у них нет такой концепции игры, которую обычно показывает команда. У них чересчур много желания, они бегают везде. Поэтому даже с ними тяжелее – чувствуешь, что по мастерству превосходишь, но у молодого, которого ставят в состав, желания намного больше, чем у тех, у кого осталось пару матчей в регулярке.

— Удалось побить бомбардирский рекорд «Трактора»?
— Я не особо эмоционален, но всё равно в душе очень приятно. Только хотелось забить, но не получилось. Как отнёсся к «величайшей погоне»? Поначалу не задумывался, но потом началось — и Миша Григоренко постоянно говорил: «Сколько? Сколько?» И всё равно в голове сидело. Сегодня после сон-часа проснулся и понял, что пора. Какие теперь цели? Хочется уже что-то выиграть, — цитирует Кравцова сайт КХЛ.

