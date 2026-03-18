«Сегодня после сон-часа проснулся и понял, что пора». Кравцов — о своём рекорде

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (6:2) и высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории челябинского клуба в КХЛ.

– Против молодых ребят всё равно было тяжело играть, потому что у них нет такой концепции игры, которую обычно показывает команда. У них чересчур много желания, они бегают везде. Поэтому даже с ними тяжелее – чувствуешь, что по мастерству превосходишь, но у молодого, которого ставят в состав, желания намного больше, чем у тех, у кого осталось пару матчей в регулярке.

— Удалось побить бомбардирский рекорд «Трактора»?

— Я не особо эмоционален, но всё равно в душе очень приятно. Только хотелось забить, но не получилось. Как отнёсся к «величайшей погоне»? Поначалу не задумывался, но потом началось — и Миша Григоренко постоянно говорил: «Сколько? Сколько?» И всё равно в голове сидело. Сегодня после сон-часа проснулся и понял, что пора. Какие теперь цели? Хочется уже что-то выиграть, — цитирует Кравцова сайт КХЛ.