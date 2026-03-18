Результаты матчей КХЛ на 18 марта 2026 года

Сегодня, 18 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты встреч КХЛ на 18 марта 2026 года:
«Сибирь» – СКА — 4:1;
«Салават Юлаев» – «Нефтехимик» — 3:0;
ХК «Сочи» – «Ак Барс» — 2:4;
«Трактор» – «Металлург» — 6:2.
«Шанхайские Драконы» – «Автомобилист» — 2:6;
«Спартак» – ЦСКА — 2:3 Б.
«Динамо» М – «Адмирал» — 1:2.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 96 очками после 67 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 105 очков после 67 игр.