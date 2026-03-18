Результаты матчей ВХЛ на 18 марта 2026 года

Сегодня, 18 марта, прошли девять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 18 марта 2026 года:

«Кристалл» – «Звезда» — 5:2;
«Торос» – «Магнитка» — 2:3 Б.
«Молот» – «Челмет» — 4:1;
«Ижсталь» – «Южный Урал» — 1:3.
ЦСК ВВС – «Рубин» — 2:4;
«Нефтяник» – «Зауралье» — 2:5.
«Челны» – «Омские Крылья» — 4:5;
«Олимпия» – «Горняк-УГМК» — 3:2;
«Рязань-ВДВ» – АКМ — 5:3.

Определились итоговые места всех участников плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ.

Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» — 16. ЦСК ВВС;
2. «Югра» — 15. «Барс»;
3. «Нефтяник» — 14. «Дизель»;
4. «Химик» — 13. «Ижсталь»;
5. «Магнитка» — 12. «Торпедо-Горький»;
6. «Рязань-ВДВ» — 11. «Рубин»;
7. «Омские Крылья» — 10. «Челмет»;
8. «Горняк-УГМК» — 9. «Молот».

