Результаты матчей ВХЛ на 18 марта 2026 года

Сегодня, 18 марта, прошли девять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 18 марта 2026 года:

«Кристалл» – «Звезда» — 5:2;

«Торос» – «Магнитка» — 2:3 Б.

«Молот» – «Челмет» — 4:1;

«Ижсталь» – «Южный Урал» — 1:3.

ЦСК ВВС – «Рубин» — 2:4;

«Нефтяник» – «Зауралье» — 2:5.

«Челны» – «Омские Крылья» — 4:5;

«Олимпия» – «Горняк-УГМК» — 3:2;

«Рязань-ВДВ» – АКМ — 5:3.

Определились итоговые места всех участников плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ.

Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» — 16. ЦСК ВВС;

2. «Югра» — 15. «Барс»;

3. «Нефтяник» — 14. «Дизель»;

4. «Химик» — 13. «Ижсталь»;

5. «Магнитка» — 12. «Торпедо-Горький»;

6. «Рязань-ВДВ» — 11. «Рубин»;

7. «Омские Крылья» — 10. «Челмет»;

8. «Горняк-УГМК» — 9. «Молот».