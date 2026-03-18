Результаты матчей МХЛ на 18 марта 2026 года

Сегодня, 18 марта, прошли семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Сахалинские Акулы» – «Амурские Тигры» — 1:2;

«Тюменский Легион» – «Кузнецкие Медведи» — 3:4;

«Локо-76» – «Снежные Барсы» — 3:1;

«Реактор» – «Спутник» — 3:4 ОТ;

«Ирбис» – «Чайка» — 4:1;

«Крылья Советов» – МХК «Динамо-Карелия» — 8:2.

МХК «Атлант» – «Академия СКА» — 0:2;

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 103 очками после 59 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 82 очка после 56 матчей.