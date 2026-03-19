Никитин показывал «лайк», Ice Girls «Спартака» кружились за руку. Фото победы ЦСКА в дерби

18 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичные команды «Спартак» и ЦСКА. Победу в серии послематчевых буллитов одержали армейцы со счётом 3:2 Б.

Счёт был открыт только во втором периоде: на 27-й минуте матча Сергей Лукьянцев вывел «Спартак» вперёд. Однако игрокам ЦСКА удалось перехватить инициативу, и к 47-й минуте гости вели 2:1. В составе армейцев отличились Максим Соркин и Сергей Калинин. На 52-й минуте Михаил Мальцев сравнял счёт. Овертайм не выявил победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА. Победным стал бросок в исполнении Николая Коваленко.