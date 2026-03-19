Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Гавриков повторил историческое достижение двух игроков «Рейнджерс» XX века

Комментарии

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
2 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Гавриков (Лафреньер) – 15:20     1:1 Хишир (Браун, Братт) – 16:14 (pp)     1:2 Грицюк – 19:16     2:2 Зибанеджад – 20:19    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» шайбу забросил российский защитник Владислав Гавриков.

Гавриков сравнялся с Барри Беком (14 голов в сезоне-1979/1980) и Майком Макьюэном (14 голов в сезоне-1976/1977) по третьему результату по числу заброшенных шайб среди защитников в дебютном сезоне за Нью-Йорк Рейнджерс.

Больше в своём первом сезоне за клуб забрасывали только Кэрол Ваднэ (20 шайб в сезоне-1975/1976) и Рейо Руотсалайнен (18 шайб в сезоне-1981/1982).

Материалы по теме
Рынок не работает. Летом в НХЛ почти не будет звёздных свободных агентов
Рынок не работает. Летом в НХЛ почти не будет звёздных свободных агентов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android