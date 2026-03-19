Владислав Гавриков повторил историческое достижение двух игроков «Рейнджерс» XX века
В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
1:0 Гавриков (Лафреньер) – 15:20 1:1 Хишир (Браун, Братт) – 16:14 (pp) 1:2 Грицюк – 19:16 2:2 Зибанеджад – 20:19
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» шайбу забросил российский защитник Владислав Гавриков.
Гавриков сравнялся с Барри Беком (14 голов в сезоне-1979/1980) и Майком Макьюэном (14 голов в сезоне-1976/1977) по третьему результату по числу заброшенных шайб среди защитников в дебютном сезоне за Нью-Йорк Рейнджерс.
Больше в своём первом сезоне за клуб забрасывали только Кэрол Ваднэ (20 шайб в сезоне-1975/1976) и Рейо Руотсалайнен (18 шайб в сезоне-1981/1982).
