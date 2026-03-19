Александр Овечкин забил 922-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В составе столичного клуба гол забил российский нападающий Александр Овечкин.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-4».

Всего за карьеру в лиге в активе российского форварда 1560 игр, в которых он забил 922 гола и сделал 753 результативные передачи.